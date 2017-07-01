WADA лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитации антидопинговых лабораторий в Алматы (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР), говорится в сообщении, размещенном на сайте WADA.
Отмена аккредитации связана с несоблюдением международного стандарта для лабораторий (ISL) и технических документов, отмечается в сообщении.
Обе лаборатории были уведомлены о решении исполнительного комитета WADA 29 июня 2017 года, решения вступят в силу в течение 30 дней после уведомления. Обе лаборатории не имеют права выполнять анализ образцов допинг-контроля.
На обжалование этого решения у представителей Казахстана есть 21 день, говорится в сообщении.
В июне 2016 года WADA приостанавливало действие аккредитации антидопинговой олимпийской лаборатории в Алматы сроком на четыре месяца. Тогда в агентстве пояснили, что решение о приостановке работы лаборатории стало результатом применения более жестких процедур оценки качества работы лабораторий для обеспечения поддержания самых высоких стандартов работы подобных организаций.
Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля имеется более $49 млн.
Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане - министр
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 733 млн манатов
Anglo Asian Mining по итогам 2016г получила доналоговую прибыль в размере около $7 млн от деятельности в Азербайджане
ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Власти Демократической Республике Конго объявили о прекращении эпидемии лихорадки Эбола
В Москве вновь ожидается гроза с сильным ветром - МЧС
Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»