WADA лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитации антидопинговых лабораторий в Алматы (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР), говорится в сообщении, размещенном на сайте WADA.

Отмена аккредитации связана с несоблюдением международного стандарта для лабораторий (ISL) и технических документов, отмечается в сообщении.

Обе лаборатории были уведомлены о решении исполнительного комитета WADA 29 июня 2017 года, решения вступят в силу в течение 30 дней после уведомления. Обе лаборатории не имеют права выполнять анализ образцов допинг-контроля.

На обжалование этого решения у представителей Казахстана есть 21 день, говорится в сообщении.

В июне 2016 года WADA приостанавливало действие аккредитации антидопинговой олимпийской лаборатории в Алматы сроком на четыре месяца. Тогда в агентстве пояснили, что решение о приостановке работы лаборатории стало результатом применения более жестких процедур оценки качества работы лабораторий для обеспечения поддержания самых высоких стандартов работы подобных организаций.