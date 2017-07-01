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Спорт 01.07.2017 09:51

WADA лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алматы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) аннулировало аккредитации антидопинговых лабораторий в Алматы (Казахстан) и Блумфонтейне (ЮАР), говорится в сообщении, размещенном на сайте WADA.

Отмена аккредитации связана с несоблюдением международного стандарта для лабораторий (ISL) и технических документов, отмечается в сообщении.

Обе лаборатории были уведомлены о решении исполнительного комитета WADA 29 июня 2017 года, решения вступят в силу в течение 30 дней после уведомления. Обе лаборатории не имеют права выполнять анализ образцов допинг-контроля.

На обжалование этого решения у представителей Казахстана есть 21 день, говорится в сообщении.

В июне 2016 года WADA приостанавливало действие аккредитации антидопинговой олимпийской лаборатории в Алматы сроком на четыре месяца. Тогда в агентстве пояснили, что решение о приостановке работы лаборатории стало результатом применения более жестких процедур оценки качества работы лабораторий для обеспечения поддержания самых высоких стандартов работы подобных организаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, WADA, ДОПИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]