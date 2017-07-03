Парламентская ассамблея НАТО обещает Украине поддержку на пути вступления в альянс

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли уверен, что Украина станет членом НАТО.
"Мы уверенны, что Украина сможет стать членом НАТО. И мы будем, как Парламентская ассамблея, поддерживать ее в этом", - заявил П.Алли в ходе совместного брифинга с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в понедельник в Киеве.
В свою очередь А.Парубий заявил, что "вступление Украины в НАТО является стратегической целью Украинского государства и украинской нации" и что это - "выстраданная цель".
"Готовы ли наши партнеры к союзу с Украиной? События последних лет подтверждают - да. И это не голословные заявления - это предоставленная гуманитарная, прежде всего, медицинская помощь Майдану, это содействие нашим реформам и шагам для перестройки страны, это самая важная помощь нашей армии на передовой, а также наше совместное обучение в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский полигон - ИФ) и совместное участие в миротворческих миссиях и миссиях безопасности", - заявил А.Парубий в ходе заседания Верховной Рады, посвященного 20-летию подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО в понедельник в Киеве.
Ранее, 29 июня чиновник из подразделения НАТО, занятого сотрудничеством с Украиной, заявил на брифинге на условии анонимности, что вопрос вступления Украины в НАТО не обсуждается, но программы сотрудничества альянса с Киевом в рамках шести трастовых фондов продвигаются успешно.
Он заметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не обсуждается, поскольку такие решения принимаются, в первую очередь, на национальном уровне. С 2010 года Украина имеет нейтральный статус, и НАТО уважает его. "Пока Украина и не просила о приеме в альянс, - напомнил он. - Но в любом случае ей предстоит сделать большую "домашнюю работу", провести глубокие реформы". "Нужна также и поддержка (идеи вступления в НАТО) со стороны общества", - сказал чиновник, отметив, что члены НАТО начинают обсуждать вопрос о вступлении в альянс очередной страны, только когда эта страна официально попросит об этом.
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