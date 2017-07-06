В испанской Памплоне стартовала ежегодная девятидневная фиеста Сан-Фермин

Тысячи людей, одетых в красное и белое собрались в четверг на открытие ежегодной фиесты Сан-Фермин в городе Памплона на севере страны, сообщили местные СМИ.
Ровно в полдень с балкона муниципалитета по традиции была выпущена сигнальная ракета (чупинасо), свидетельствующая о начале праздника.
Запуск чупинасо сопровождался многотысячными криками: "Да здравствует Сан-Фермин!"
Фестиваль продлится до 14 июля. Он получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)".
Фиеста традиционно завершается энсьерро - бегом людей от 12 разъяренных быков.
Накануне около сотни защитников прав животных призывали положить конец кровавой традиции. Разбрасывая красный порошок, они хотели в очередной раз привлечь внимание к судьбе животных, которых используют в качестве развлекательной атрибутики.
Многие из них надели на себя пластмассовые рога и на разных языках написали на своих торсах "Прекратите бои быков!"
Так, в ходе энсьерро большинство быков получают травмы, а многие - погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами.
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