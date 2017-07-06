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Это интересно 06.07.2017 20:33

В испанской Памплоне стартовала ежегодная девятидневная фиеста Сан-Фермин

Тысячи людей, одетых в красное и белое собрались в четверг на открытие ежегодной фиесты Сан-Фермин в городе Памплона на севере страны, сообщили местные СМИ.

Ровно в полдень с балкона муниципалитета по традиции была выпущена сигнальная ракета (чупинасо), свидетельствующая о начале праздника.

Запуск чупинасо сопровождался многотысячными криками: "Да здравствует Сан-Фермин!"

Фестиваль продлится до 14 июля. Он получил международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)".

Фиеста традиционно завершается энсьерро - бегом людей от 12 разъяренных быков.

Накануне около сотни защитников прав животных призывали положить конец кровавой традиции. Разбрасывая красный порошок, они хотели в очередной раз привлечь внимание к судьбе животных, которых используют в качестве развлекательной атрибутики.

Многие из них надели на себя пластмассовые рога и на разных языках написали на своих торсах "Прекратите бои быков!"

Так, в ходе энсьерро большинство быков получают травмы, а многие - погибают либо во время забега, либо после него в ходе схваток с тореадорами.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЗАБЕГ, БЫКИ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]