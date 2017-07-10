SOCAR увеличила в I полугодии налоговые выплаты в госбюджет Азербайджана на 19%

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составили 785 млн 612 тыс. манатов, что на 18,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.
В июне объем налоговых отчислений компании в госбюджет составил 115 млн 724 тыс. манатов.
Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) за I-ое полугодие 2017 года по отчислениям на обязательное социальное страхование составили 74 млн 292 тыс. манатов (рост на 6,8%), в том числе в июне – 11 млн 832 тыс. манатов.
Как сообщалось, в 2016 году SOCAR выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму 1 млрд 395,421 млн манатов.
На 2017 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет определен на уровне 1 млрд 280 млн манатов.
Н.Аббасова
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