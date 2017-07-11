Турпоток в Азербайджан в первом полугодии 2017 года вырос на 24%

Число туристов, посетивших Азербайджан в первом полугодии 2017 года, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1 млн. 199,667 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма.
«В первом полугодии Азербайджан посетили 1 млн. 199,667 тыс.туристов против 966,497 тыс. человек в январе-июне 2016 года»,- отмечает ведомство..
Согласно информации, больше всего в отчетном периоде Азербайджан посетило туристов из России – 374,491 тыс. человек (рост на 17%).
Турпоток из Грузии в январе-июне составил 254,425 тыс. человек (рост на 4%), Ирана – 180,103 тыс. (рост на 89%), ОАЭ 44,196 тыс. (рост на 338%), Украины – 27,342 тыс. (рост на 14%) и Ирака – 19,355 тыс. (рост на 75%).
Ведомство отмечает, что в январе-июне 2017 года турпоток из Омана в Азербайджан вырос в 16 раз, Кувейта – 8, Саудовской Аравии – 6, Катара и Марокко – 5, ОАЭ – 4,4, Пакистана и Алжира – 3,5, Иордании 2,2, Туркменистана – 2 и Ирака – 1,5 раза.
Ф.Исазаде
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