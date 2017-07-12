Вакантный пост вице-премьера Грузии занял глава МИД Джанелидзе

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером, сообщил в среду на заседании правительства председатель кабинета Георгий Квирикашвили.
"Думаю, что этим назначением мы подчеркиваем внешнеполитические приоритеты Грузии. Глава МИД Михаил Джанелидзе внес большой вклад в процесс визовой либерализации (с ЕС - ИФ), в реализацию внешней политики", - сказал Г.Квирикашвили.
Должность вице-премьера Грузии стала вакантной после ухода для участия в выборах мэра Тбилиси бывшего министра энергетики Кахи Каладзе. Всего у премьера Грузии предусмотрено три заместителя.
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