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Регион 12.07.2017 13:15

Вакантный пост вице-премьера Грузии занял глава МИД Джанелидзе

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером, сообщил в среду на заседании правительства председатель кабинета Георгий Квирикашвили.

"Думаю, что этим назначением мы подчеркиваем внешнеполитические приоритеты Грузии. Глава МИД Михаил Джанелидзе внес большой вклад в процесс визовой либерализации (с ЕС - ИФ), в реализацию внешней политики", - сказал Г.Квирикашвили.

Должность вице-премьера Грузии стала вакантной после ухода для участия в выборах мэра Тбилиси бывшего министра энергетики Кахи Каладзе. Всего у премьера Грузии предусмотрено три заместителя.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]