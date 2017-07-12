Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

Айсберг массой в один триллион тонн отделился от шельфового ледника "Ларсена С" в Антарктике, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на британских специалистов.

Сообщается, что площадь ледяной глыбы составляет около 6 тыс. квадратных километров, а толщина - примерно 200 метров.

Этот айсберг, как ожидается, получит название "A68".

Считается, что он входит в "десятку" самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины "B-15", которая отделилась от шельфового ледника Росса в 2000 году.

"На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки", - сказал профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман.

В сообщениях указывается, что "А68", возможно, в течение многих лет останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В таком случае его масса длительное время не будет существенно уменьшаться.

Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно быстро.

А.Лакман подчеркнул, что неопровержимые доказательства того, что откол гигантского айсберга связан с процессом изменения климата, отсутствуют.