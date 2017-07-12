Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9548 RUR   0.0281 GBR   2.1878 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 21° 28° 14 Июл 22° 29° 15 Июл 23° 32°

Экология 12.07.2017 18:49

Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

Айсберг массой в один триллион тонн отделился от шельфового ледника "Ларсена С" в Антарктике, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на британских специалистов.

Сообщается, что площадь ледяной глыбы составляет около 6 тыс. квадратных километров, а толщина - примерно 200 метров.

Этот айсберг, как ожидается, получит название "A68".

Считается, что он входит в "десятку" самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины "B-15", которая отделилась от шельфового ледника Росса в 2000 году.

"На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки", - сказал профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман.

В сообщениях указывается, что "А68", возможно, в течение многих лет останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В таком случае его масса длительное время не будет существенно уменьшаться.

Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно быстро.

А.Лакман подчеркнул, что неопровержимые доказательства того, что откол гигантского айсберга связан с процессом изменения климата, отсутствуют.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АНТАРКТИДА, АЙСБЕРГ, ФОРМИРОВАНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]