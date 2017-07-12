В Азербайджане отметят 120-летний юбилей Гярайбяйли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея со дня рождения видного деятеля театра и кино, народного артиста Республики Агасадыга Гярайбяйли.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим президент поручил Министерству культуры и туризма подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

Р.Бабаев