Министр сельской жизни Тармо Тамм пригласил пчеловодов и пользователей средств защиты растений на совместное совещание в министерство для обсуждения последних случаев гибели пчел.
"Поскольку погибло так много пчел, это серьезная проблема. Даже один случай гибели пчел - это слишком много", - заявил Т.Тамм, которого процитировал пресс-секретарь министерства.
За последние две недели сельскохозяйственному департаменту из четырех уездов поступило пять жалоб по поводу гибели пчел. Причины гибели пчёл пока неизвестны.
Как сообщил министр, для того, чтобы обсудить тему с пчеловодами и земледельцами и выяснить, что уже сделано, он попросил вице-канцлера по пищевой безопасности и научно-исследовательской деятельности Министерства сельского хозяйства Тоомаса Кеввая созвать "круглый стол".
Он пройдет 19 июля.
На "круглый стол" приглашены представители сельскохозяйственного департамента, ветеринарно-пищевого департамента, Союза пчеловодов Эстонии, Объединения профессиональных пчеловодов Эстонии, Объединения производителей меда Эстонии, Общества селекционеров пчел Эстонии, Центрального общества садоводства и пчеловодства Эстонии, Эстонской аграрно-торговой палаты, Центрального союза хуторян Эстонии, НКО Eesti Noortalunikud, Эстонского университета естественных наук, Кооператива земледельцев KEVILI, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS и AS Eesti Raudtee.
Инспекторы надзора сельскохозяйственного департамента, а также ветеринарно-пищевого департамента после каждой жалобы посещали место происшествия и брали пробы для анализа остатков средств защиты растений и заболеваний пчел.
На "круглом столе" планируется представить обзор поступивших сельскохозяйственному департаменту жалоб на случаи гибели пчел и результатов проведенных центром сельскохозяйственных исследований анализов остатков средств защиты растений, а также обсудить, как в дальнейшем избежать новых инцидентов, сообщил пресс-секретарь министерства.
Ожидается, что точные причины гибели пчел выяснятся в течение ближайших недель.
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