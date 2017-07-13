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ТЭК 13.07.2017 13:28

МЭА ожидает увеличения добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 г. на 0,7 млн б/с, в 2018 г - на 1,4 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует увеличения добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн б/с, в 2018 году - на 1,4 млн б/с, говорится в отчете МЭА.

Промышленные запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей при снижении импорта нефти и продуктов переработки. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за пять лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле. Предварительные данные за июнь показывают сокращение запасов в странах ОЭСР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, МЭА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]