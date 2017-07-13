МЭА ожидает увеличения добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 г. на 0,7 млн б/с, в 2018 г - на 1,4 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует увеличения добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн б/с, в 2018 году - на 1,4 млн б/с, говорится в отчете МЭА.
Промышленные запасы нефти в странах ОЭСР снизились в мае на 6 млн баррелей при снижении импорта нефти и продуктов переработки. На данный момент запасы на 266 млн баррелей выше среднего уровня за пять лет по сравнению с превышением в 300 млн баррелей в апреле. Предварительные данные за июнь показывают сокращение запасов в странах ОЭСР.
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