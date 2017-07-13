Эксгумация останков Сальвадора Дали назначена на 20 июля - СМИ

Останки испанского художника Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на источник в Фонде художника в городе Фигерас.
Во вторник у Пилар Абель, утверждающей, что она является биологической дочерью С.Дали, взяли образцы ДНК, чтобы в дальнейшем определить, является ли она родственницей С.Дали.
П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.
"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала ранее в интервью "Паис" П.Абель.
В случае признания отцовства С.Дали П.Абель получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования, отмечает газета.
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