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Это интересно 13.07.2017 17:22

Эксгумация останков Сальвадора Дали назначена на 20 июля - СМИ

Останки испанского художника Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на источник в Фонде художника в городе Фигерас.

Во вторник у Пилар Абель, утверждающей, что она является биологической дочерью С.Дали, взяли образцы ДНК, чтобы в дальнейшем определить, является ли она родственницей С.Дали.

П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.

"У меня есть надежды, что с помощью тестов ДНК мы придем к окончательному заключению", - сказала ранее в интервью "Паис" П.Абель.

В случае признания отцовства С.Дали П.Абель получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы - это объект другого судебного расследования, отмечает газета.

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Тэги: ХУДОЖНИК, ИСПАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]