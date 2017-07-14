В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 10 человек - МВД

Десять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 6 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 77 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 21 человека.
Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
А.Азизов
Страновая конференция общественных объединений российских соотечественников проходит в Баку
Багдад и Баку имеют полное взаимопонимание в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом – иракский дипломат
Москва высоко ценит поддержку Баку в различных вопросах – посол РФ в Азербайджане
Избыток предложения на рынке экономичного жилья в Баку вынуждает застройщиков обращаться к премиум-сегменту - исследование
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-мае сократились на 5,5%
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
В правящей партии Турции рассчитывают на сохранение конструктивных отношений с Европой
Госдума ратифицировала антитеррористическую конвенцию Совета Европы
Адвокат отрицает связь с выборами в США контактов семьи Агаларовых с Трампом-младшим
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Баку состоялось представление трех российских вузов
Кандидаты, отобранные для участия в программе «Smart Start», начинают стажировку в компании Bakcell
Caspian European Club и Caspian Energy принимают участие в WORLD PETROLEUM CONGRESS ISTANBUL 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»