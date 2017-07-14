В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 10 человек - МВД

Десять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 6 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 77 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 21 человека.

Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



А.Азизов



