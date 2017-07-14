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Религия 14.07.2017 21:25

В ВОЗ предупреждают отправляющихся в Саудовскую Аравию паломников об опасности холеры

Эпидемия холеры в Йемене может представлять серьезную опасность для паломников, которые отправятся на хадж в соседнюю Саудовскую Аравию, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Быстро распространяющаяся на текущий момент вспышка холеры в Йемене, а также в некоторых африканских странах может представлять серьезную опасность для всех паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию и даже после возвращения их на родину", - говорится в заявлении ВОЗ.

Между тем, эксперт организации по борьбе с холерой Доминик Легрос отметил, что Саудовская Аравия "хорошо подготовлена" для того, чтобы не допустить распространения вируса.

По данным ВОЗ, на данный момент более 330 тыс. людей заражены холерой в Йемене.

В этом году время хаджа приходится на начало сентября.

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Тэги: ВОЗ, САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, ХОЛЕРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]