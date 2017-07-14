В ВОЗ предупреждают отправляющихся в Саудовскую Аравию паломников об опасности холеры

Эпидемия холеры в Йемене может представлять серьезную опасность для паломников, которые отправятся на хадж в соседнюю Саудовскую Аравию, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Быстро распространяющаяся на текущий момент вспышка холеры в Йемене, а также в некоторых африканских странах может представлять серьезную опасность для всех паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию и даже после возвращения их на родину", - говорится в заявлении ВОЗ.

Между тем, эксперт организации по борьбе с холерой Доминик Легрос отметил, что Саудовская Аравия "хорошо подготовлена" для того, чтобы не допустить распространения вируса.

По данным ВОЗ, на данный момент более 330 тыс. людей заражены холерой в Йемене.

В этом году время хаджа приходится на начало сентября.