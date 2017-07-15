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Здравоохранение 15.07.2017 09:14

ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до порядка 10,4 тыс.

Тарифный совет (ТС) Азербайджана в ходе заседания в пятницу утвердил новые цены на некоторые лекарственные препараты, говорится в сообщении ТС.

«Таким образом, в целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,385 тыс. лекарственных препаратов», - говорится в сообщении ТС.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулироваться, в первую очередь, будут самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. Госрегулирование планируется вводить поэтапно. По оценкам Минэкономики и промышленности, госрегулирование позволит существенно снизить цены на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛЕКАРСТВА, ЦЕНЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]