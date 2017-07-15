ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до порядка 10,4 тыс.

Тарифный совет (ТС) Азербайджана в ходе заседания в пятницу утвердил новые цены на некоторые лекарственные препараты, говорится в сообщении ТС.
«Таким образом, в целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 10,385 тыс. лекарственных препаратов», - говорится в сообщении ТС.
Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулироваться, в первую очередь, будут самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. Госрегулирование планируется вводить поэтапно. По оценкам Минэкономики и промышленности, госрегулирование позволит существенно снизить цены на лекарства.
В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.
Р.Бабаев
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку
В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
В Эстонии протестируют автобусы-беспилотники
Спикер парламента Киргизии Турсунбеков подтвердил намерение принять участие в президентской гонке
Президент США обсудил урегулирование кризиса вокруг Катара с королем Саудовской Аравии
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»