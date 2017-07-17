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СНГ 17.07.2017 18:56

Ряд крупнейших банков объявили о выходе из АРБ

Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк приняли решение о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций.

"Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации", - говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.

"Учитывая изложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени", - говорится в пресс-релизе.

"Мы вынуждены констатировать, что в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации", - указано в заявлении кредитных организаций.

В документе отмечается, что зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. Наличие же в составе ассоциации небанковских членов с иными интересами привело к потере статуса АРБ как банковского объединения, считают в кредитной организации.

"Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", - отмечается в заявлении.

Там также указано, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение, отмечается в заявлении.

"Мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада (к съезду АРБ - прим. ИФ) не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки - члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка", - говорится в заявлении президента АРБ Гарегина Тосуняна.

Как сообщалось, накануне съезда АРБ в конце марта Альфа-банк объявил, что приостанавливает членство в ассоциации российских банков из-за несогласия с выводами и оценками, содержащимися в докладе к ежегодному съезду АРБ. Претензии Альфа-банка в основном касаются зафиксированных в докладе тезисов, связанных с банковским регулированием и действиями ЦБ РФ.

Согласно информации на сайте ассоциации, она насчитывает 456 членов, из них 282 - кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Так, банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, БАНКИ, АРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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