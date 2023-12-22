Байден разрешит вводить санкции против банков, проводящих транзакции в интересах оборонной сферы России

Президент США Джо Байден в пятницу должен подписать указ, который позволит вводить санкции в отношении банков в мире, оказывающих, по мнению Вашингтона, содействие оборонной сфере России, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

"Администрация Байдена планирует принять жесткие меры против банков и компаний, оказывающих финансовые услуги, которые помогают России уклоняться от строгих санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию. (...) В пятницу Байден подпишет закон, который даст полномочия Минфину применять санкции в отношении банков и других финансовых учреждений, позволяющих проводить такие транзакции", - информирует газета.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц уточняет: новые меры означают, что "банки могут столкнуться с серьезными финансовыми наказаниями за ведение бизнеса с фирмами, уже попавшими под санкции за связи с Россией, независимо от того, знают они об этом или нет".

Отмечается, что в предстоящие несколько недель чиновники США будут уведомлять американские и европейские банки о новой политике, а также призовут их принять меры, чтобы не допустить нарушения правил.