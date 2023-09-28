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Финансы 28.09.2023 03:01

Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории - S&P

Суммарный объем депозитов в банковской отрасли США снизился в годовом выражении впервые с 1994 года, когда S&P Global Market Intelligence начала вести подобные подсчеты.

По данным на 30 июня, объем депозитов составлял $17,269 трлн, что на 4,8% ниже показателя годом ранее, говорится в отчете агентства. Расчеты S&P основаны на данных ежегодного опроса, который проводит Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC).

Одной из причин этого стало массовое изъятие денежных средств с вкладов после банкротства трех крупных банков весной этого года, отмечается в сообщении агентства.

Большинство крупных фининститутов США сообщили о снижении депозитных остатков, причем почти 30% от общеотраслевого снижения на сумму $872 млрд пришлось на банки "большой четверки": JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc.

JPMorgan сохранил позицию лидера по объему депозитов третий год подряд. Их объем сократился на 2,8%, до $2,068 трлн, несмотря на приобретение First Republic Bank в мае. Рыночная доля банка повысилась на 24 базисных пункта - до 11,98%.

Депозиты в BoA уменьшились на 5% - до $1,888 трлн, в Wells Fargo - на 6%, составив $1,377 трлн. Их доля на рынке снизилась.

Среди 15 ведущих банков страны наиболее сильный отток депозитов был зафиксирован у Charles Schwab Corp. - на 31,1%, до $304,8 млрд. Самый существенный приток отметил Bank of Montreal (на 51,7%, до $202,2 млрд), в основном это было обусловлено покупкой Bank of the West в феврале.

На конец июня по всей стране насчитывалось 77,796 тыс. отделений банков по сравнению с 79,172 тыс. годом ранее. Для сравнения, в 2013 году их количество составляло 96,339 тыс.

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Тэги: США, БАНКИ, ДЕПОЗИТЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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