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Финансы 21.12.2023 01:16

Goldman Sachs увеличит бонусы трейдеров, несмотря на снижение выручки

Американский банк Goldman Sachs Group планирует увеличить бонусы сотрудников трейдинга несмотря на то, что доходы этого подразделения в 2023 году упали, пишет Financial Times со ссылкой на исчтоники.

Обсуждения дополнительных выплат в крупнейших банках США обычно начинаются в конце ноября, но окончательные решения по выплатам в Goldman еще не приняты.

Трейдинг банка примерно поровну разделен между торговлей акциями и инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC). В январе-сентябре 2023 года доходы от операций с акциями остались на прежнем уровне, а от FICC - снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Bank of America Corp. также планирует немного увеличить свой бонусный пул для трейдеров по сравнению с 2022 годом, в то время как JPMorgan Chase & Co. намеревается оставить его размер неизменным, по словам источников издания.

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Тэги: США, БАНКИ, БОНУСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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