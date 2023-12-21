Goldman Sachs увеличит бонусы трейдеров, несмотря на снижение выручки

Американский банк Goldman Sachs Group планирует увеличить бонусы сотрудников трейдинга несмотря на то, что доходы этого подразделения в 2023 году упали, пишет Financial Times со ссылкой на исчтоники.

Обсуждения дополнительных выплат в крупнейших банках США обычно начинаются в конце ноября, но окончательные решения по выплатам в Goldman еще не приняты.

Трейдинг банка примерно поровну разделен между торговлей акциями и инструментами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC). В январе-сентябре 2023 года доходы от операций с акциями остались на прежнем уровне, а от FICC - снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Bank of America Corp. также планирует немного увеличить свой бонусный пул для трейдеров по сравнению с 2022 годом, в то время как JPMorgan Chase & Co. намеревается оставить его размер неизменным, по словам источников издания.