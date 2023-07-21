Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года - FT

Ведущие банки США в первом полугодии 2023 года потратили в общей сложности свыше $1 млрд на выплату выходных пособий, сокращая штаты, которые они резко увеличили во время пандемии, пишет газета Financial Times.
Так, Goldman Sachs Group Inc., особенно серьезно пострадавший из-за ослабления трейдинговых и инвестиционно-банковских операций, выплатил за первые шесть месяцев текущего года выходные пособия на сумму $260 млн. В этом году банк уже уволил около 3,4 тыс. сотрудников, что составляет почти 7% от общего числа персонала, и проведет еще одну серию сокращений.
Morgan Stanley, сокративший порядка 3 тыс. рабочих мест в первом полугодии, потратил на выходные пособия более $300 млн. Расходы Citigroup Inc. , уволившего 5 тыс. человек и готовящего дальнейшие сокращения, составили $450 млн.
Bank of America Corp.сообщил на этой неделе о сокращении 4 тыс. сотрудников (около 2% штата) во втором квартале. Однако большая часть увольнений пришлась на естественную убыль персонала, что позволило BofA избежать больших затрат на выходные пособия.
Прибегнуть к сокращению штата пришлось и Wells Fargo - банк уволил 5 тыс. человек с начала 2023 года. Число его сотрудников с середины 2020 года уменьшилось на 40 тыс. Wells Fargo является одним из немногих крупных банков, не расширявших штат во время пандемии, в частности, из-за регулятивных ограничений.
В общей сложности в этом году крупнейшие работодатели Уолл-стрит объявили о сокращении более 11 тыс. сотрудников, признавая, что, пытаясь справиться с резким ростом объемов торговли и увеличением числа сделок в период пандемии, наняли слишком много персонала.
Единственным из крупных американских банков, которого не затронула эта тенденция, стал JPMorgan Chase. Его штат во втором квартале вырос на 8%, до 300 тыс. сотрудников, без учета персонала приобретенного им в мае First Republic Bank.
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