Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7978 RUR   0.0175 GBR   2.0628 TRY   0.0607

Цена на нефть

19.10 $/bbl +/- WTI 89.37 +1.05 Brent 92.38 +0.88

Финансы 20.10.2023 22:50

Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase & Co.

С начала текущего года сокращения в Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. составили в общей сложности порядка 20 тыс. рабочих мест, пишет CNBC, ссылаясь на данные, приведенные в отчетах банков.

Американские финкомпании активно увеличивали штаты сотрудников в период пандемии COVID-19 в связи с ростом активности в секторе. Однако ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привело к "охлаждению" американской экономики, снижению спроса на ипотеку, а также спаду активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и размещения облигаций.

"Банки сокращают расходы там, где они могут, поскольку перспективы следующего года остаются крайне неопределенными", - отмечает директор по исследованиям Janney Montgomery Scott Крис Маринак.

По словам эксперта, растущее число дефолтов по корпоративным и потребительским кредитам в США означает, что банкам придется прибегнуть к еще более серьезным сокращениям рабочих мест в следующем году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАНКИ, СОКРАЩЕНИЯ


Похожие новости


Объем депозитов в банках США снизился за год, впервые в истории - S&P S&P понизило рейтинги ряда американских банков вслед за Moody`s Moody`s может снизить рейтинги 6 крупных банков США Крупнейшие банки Уолл-стрит выплатили $1 млрд выходных пособий с начала года - FT Власти США запретили 14 иракским банкам проведение долларовых транзакций - WSJ Власти США могут повысить требования к капиталу крупных банков на 20% Банковский кризис в США не закончился, но пройдет Ситуация в банковской сфере США стабилизируется - Йеллен Банки США привлекли $165 млрд в рамках кредитных программ ФРС за неделю после краха SVB Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az