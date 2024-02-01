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Регион 01.02.2024 15:30

Россия контактирует с Турцией по вопросу прекращения обслуживания банками этой страны клиентов из РФ - Песков

Российские власти контактируют с турецкими коллегами по вопросу прекращения обслуживания банками этой страны клиентов из РФ и ищут взаимоприемлемые способы решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, нам известно, и мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о сложившейся ситуации.

Он также назвал понятными причины этих проблем.

"Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители США на Турцию и турецкие компании, в том числе, финансовые", - пояснил Песков.

По его словам, "есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества, наших двусторонних отношений, которые отвечают интересам народов двух стран".

"Ищем взаимоприемлемые развязки", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БАНКИ


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