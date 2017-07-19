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Транспорт и связь 19.07.2017 17:09

Грузоперевозки в Азербайджане в I полугодии выросли на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I–ом полугодии 2017 года составил 109 млн 129,4 тыс. тонн, что на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в I–ом полугодии 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 4,5% - до 82,1 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 80,6%, на долю госсектора – 19,4%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в I–ом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился на 0,1%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 7 млн 222,7 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 2% выше показателя января-июня 2016 года.

Морским транспортом республики в I–ом полугодии 2017 года перевезено 3 млн 937,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 49,9%), автомобильным транспортом – 68 млн 611,2 тыс. тонн (рост на 2,2%), воздушным – 76,8 тыс. тонн (рост на 7%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 21 млн 52,7 тыс. тонн нефти (спад на 6,9%). При этом 16 млн 474,7 тыс. тонн или 78,3% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В I–ом полугодии 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 3 млн 263 тыс. тонн транзитной нефти.

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Н.Аббасова

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]