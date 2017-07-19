Грузоперевозки в Азербайджане в I полугодии выросли на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I–ом полугодии 2017 года составил 109 млн 129,4 тыс. тонн, что на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.
По данным статистики, в I–ом полугодии 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 4,5% - до 82,1 млн тонн.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 80,6%, на долю госсектора – 19,4%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в I–ом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился на 0,1%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 7 млн 222,7 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 2% выше показателя января-июня 2016 года.
Морским транспортом республики в I–ом полугодии 2017 года перевезено 3 млн 937,1 тыс. тонн различных грузов (рост на 49,9%), автомобильным транспортом – 68 млн 611,2 тыс. тонн (рост на 2,2%), воздушным – 76,8 тыс. тонн (рост на 7%).
По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 21 млн 52,7 тыс. тонн нефти (спад на 6,9%). При этом 16 млн 474,7 тыс. тонн или 78,3% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В I–ом полугодии 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 3 млн 263 тыс. тонн транзитной нефти.
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Н.Аббасова
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