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Наука и образование 21.07.2017 18:30

Первые пилотируемые корабли стартуют с "Восточного" не ранее чем через шесть-семь лет - ЦЭНКИ

"Роскосмос" не отказывается от запуска космонавтов с космодрома Восточный, однако пилотируемая программа на новом космодроме начнет реализовываться позже, чем планировалось, заявила в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Пилотируемая программа будет реализована на Восточном чуть позже чем предполагалось ранее - на три-четыре года, а пока продолжит реализовываться на "Байконуре". В первую очередь, это связано с наличием на космодроме "Байконур" необходимой для пилотируемых полетов инфраструктуры. Речь идет как о монтажно-испытательных комплексах, так и о тренировочных базах по предполетной подготовке космонавтов", - сказала Р.Джураева в пятницу.

Ранее предполагалось, что пилотируемый корабль "Федерация" отправится с Восточного в 2021 году. Таким образом, пилотируемые корабли смогут полететь в космос с Восточного не ранее, чем через шесть-семь лет

Однако в перспективе космонавты будут отправляться на орбиту с "Байконура" на новой ракете "Союз-5".

"Это позволит подготовить базу для пилотируемых полетов с Восточного на сверхтяжелой ракете, первой ступенью которой будет "Союз-5", к Луне и, в перспективе, в дальний космос. Как будет развиваться пилотируемая космонавтика на "Восточном", будет определено после 2020 года", - отметила Р.Джураева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте "Интерфакса" - http://www.interfax.ru/interview/571582.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОДРОМ, ЗАПУСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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