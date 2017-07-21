Спецпредставитель госдепа США Волкер посетит Украину до конца июля - источник

Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуществит визит на Украину до конца июля текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах

"Спецпредставитель Волкер до конца июля вновь посетит Украину", - сообщил собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.

13 июля заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что К.Волкер в ближайшие дни вновь посетит Украину.