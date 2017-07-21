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Дальнее зарубежье 21.07.2017 19:15

Спецпредставитель госдепа США Волкер посетит Украину до конца июля - источник

Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер осуществит визит на Украину до конца июля текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах

"Спецпредставитель Волкер до конца июля вновь посетит Украину", - сообщил собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине. Он будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине. Его первый визит в Украину состоялся 9-11 июля.

13 июля заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что К.Волкер в ближайшие дни вновь посетит Украину.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВОЛКЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]