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Бизнес и законодательство 24.07.2017 11:15

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае увеличился в 1,5 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 49,2%, - до 38,708 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $8 млн 46,9 тыс. (рост на 23,8% по сравнению с январем-маем 2016 года)", - отметили в ведомстве.

В январе-мае 2017 года также в Азербайджан импортировано 140,8 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост в 2,1 раза) на сумму $30 млн 96,6 тыс. (рост в 2,3 раза).

Кроме этого, за отчетный период увеличился в 2,2 раза - до 45,881 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $7 млн 759,4 тыс. (рост на 80,6%).

Н.Аббасова

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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]