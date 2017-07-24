Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае увеличился в 1,5 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-мае 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 49,2%, - до 38,708 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $8 млн 46,9 тыс. (рост на 23,8% по сравнению с январем-маем 2016 года)", - отметили в ведомстве.

В январе-мае 2017 года также в Азербайджан импортировано 140,8 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост в 2,1 раза) на сумму $30 млн 96,6 тыс. (рост в 2,3 раза).

Кроме этого, за отчетный период увеличился в 2,2 раза - до 45,881 тыс. единиц - импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $7 млн 759,4 тыс. (рост на 80,6%).

Н.Аббасова