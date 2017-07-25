Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service снизило долгосрочные рейтинги депозитов банка "МБА-Москва", российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), в национальной и иностранной валютах до "В3" с "В2".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
Кроме того, скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка была ухудшена до "b3" с "b2" и долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) - до "B2(cr)" с "B1(cr)".
При этом Moodys подтвердило краткосрочные рейтинги депозитов "МБА-Москва" - "Not Prime", базовую оценку кредитоспособности - "b3", краткосрочную CRA - "Not Prime(cr)".
Эти действия завершили процесс пересмотра рейтингов банка, который был начат 18 мая 2017 года, отмечается в сообщении агентства.
На прошлой неделе иностранные кредиторы МБА дали согласие на план реструктуризации его внешних обязательств. В ожидании улучшения финансовых показателей банка Moodys во вторник повысило долгосрочные рейтинги депозитов банка в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caa2".
Банк "МБА-Москва" по итогам первого квартала 2017 года занимал 146-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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