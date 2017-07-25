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Финансы 25.07.2017 21:10

Moodys снизило рейтинги банка "МБА-Москва" до "В3" с "В2"

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service снизило долгосрочные рейтинги депозитов банка "МБА-Москва", российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), в национальной и иностранной валютах до "В3" с "В2".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Кроме того, скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка была ухудшена до "b3" с "b2" и долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) - до "B2(cr)" с "B1(cr)".

При этом Moodys подтвердило краткосрочные рейтинги депозитов "МБА-Москва" - "Not Prime", базовую оценку кредитоспособности - "b3", краткосрочную CRA - "Not Prime(cr)".

Эти действия завершили процесс пересмотра рейтингов банка, который был начат 18 мая 2017 года, отмечается в сообщении агентства.

На прошлой неделе иностранные кредиторы МБА дали согласие на план реструктуризации его внешних обязательств. В ожидании улучшения финансовых показателей банка Moodys во вторник повысило долгосрочные рейтинги депозитов банка в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caa2".

Банк "МБА-Москва" по итогам первого квартала 2017 года занимал 146-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Тэги: РОССИЯ, БАНК, MOODYS, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]