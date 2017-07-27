Сибирские геофизики зарегистрировали землетрясение на востоке Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории моря Банда в 1,5 км от западного побережья острова Буру в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 15:08 мск в четверг землетрясения имел координаты -3.39 градуса южной широты и 126.01 градуса восточной долготы и находился в 240 км западнее города Амбон на одноименном острове.



По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".