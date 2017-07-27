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Экология 27.07.2017 16:35

Сибирские геофизики зарегистрировали землетрясение на востоке Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории моря Банда в 1,5 км от западного побережья острова Буру в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 15:08 мск в четверг землетрясения имел координаты -3.39 градуса южной широты и 126.01 градуса восточной долготы и находился в 240 км западнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]