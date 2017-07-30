Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за доведение, склонению или содействию самоубийству, сообщает сайт Кремля в воскресенье.
"Федеральный закон направлен на усиление уголовной ответственности за такие деяния, как доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства и организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", - говорится в сообщении.
В соответствии с Федеральным законом, существенно увеличиваются санкции статей Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающих ответственность за указанные деяния, если они совершены в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного. Предусматривается ответственность за указанные действия в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, либо в отношении двух или более лиц, а также если перечисленные деяния совершены посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, рассчитанных на неопределенный круг лиц.
"Таким образом, названные преступления отнесены к категории особо тяжких и фактически по степени общественной опасности приравнены к умышленному убийству, что влечет за собой изменение объема последствий, связанных с порядком расследования уголовных дел по преступлениям этой категории, а также с применением положений Кодекса, регулирующих вопросы назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания, определения рецидива преступления, вида исправительного учреждения, погашения судимости и другие", - говорится в сообщении.
Закон был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.
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