Путин заявил, что Россия может рассмотреть другие варианты ответов США, но на сегодняшний день он против

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он против принятия дополнительных ответных мер в адрес США помимо уже объявленных.

"У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей деятельности совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно", - заявил В.Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-1".

Как подчеркнул президент РФ, "это будет вредить и развитию международных отношений, вредить российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб".

"Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества", - добавил В.Путин.

Как заявил президент РФ, "если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет".

"Я на сегодняшний день - против", - подчеркнул В.Путин.

Говоря о тех возможных мерах, которые еще может принять Россия, В.Путин отметил: "Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть".

В связи с этим президент перечислил ряд направлений, по которым РФ и США сегодня эффективно сотрудничают и имеют перспективы для дальнейшего взаимодействия.

"Например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно и имеют очень хорошие перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая работа в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы", - сказал он.

"Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателям, не говорю о международной космической программе. Но, скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры", - добавил В.Путин.

Президент РФ подчеркнул: "Дело даже не только в бизнесе, дело в многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям". Среди них В.Путин упомянул также борьбу с незаконной миграцией и с организованной преступностью, и взаимодействие в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, и борьбу с терроризмом.

Что касается торгово-экономических связей, то, как признал президент РФ, он с Соединенными Штатами у России маленький: ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами ЕС, со многими другими странами мира.

"Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", - сказал В.Путин, отметив, что, тем не менее, у Москвы и Вашингтона есть другие "очень важные сферы взаимодействия".