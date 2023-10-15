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Регион 15.10.2023 14:45

Путин заявил, что не относится всерьез к рекомендации комиссии конгресса США по поводу войны с Россией и Китаем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не воспринимает всерьез рекомендации комиссии конгресса США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем.

В интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину Путин прокомментировал рекомендацию комиссии конгресса США "готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем" с рассмотрением варианта ядерной войны.

"Если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более, воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по серьезному. Так, друг друга пугают просто, по-моему", - сказал Путин в интервью, которое опубликовано в телеграм-канале Зарубина.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИТАЙ, ПУТИН


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