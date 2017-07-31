Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 33° 3 Авг 24° 32°

Наука и образование 31.07.2017 11:38

Более 25 тыс. детей пройдут дошкольную подготовку в Баку в специальных группах в 2017/2018 учебном году

Более 25 тыс. детей дошкольного возраста будут привлечены в 2017/2018 учебном году к подготовительным группам в Баку.

«Более 25 тыс. детей пройдут подготовительные курсы в 936 дошкольных группах, которые будут организованы в 266 общеобразовательных учреждениях при Управлении образования города Баку (УОГБ)», - заявила в понедельник завсектором УОГБ Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, в 770 группах подготовительный процесс будет осуществляться на азербайджанском, в 166 группах – на русском языке.

«Занятия в группах будут вестись в течение восьми месяцев – со 2 октября и по 31 августа», - сказала И.Абдуллаева.

В августе и сентябре 2017 года будет осуществляться регистрация детей в дошкольные подготовительные курсы.

По ее словам, дети в возрасте 5 лет будут обучаться в группах бесплатно.

«В 2017/2018 учебном году процент детей 5-летнего возраста составит 65% от общего числа обучающихся», - отметила И.Абдуллаева.

В 2018/2019 учебном году 5-летние дети составят 75%, в 2019/2020 учебном году – 90% от общего количества детей, привлеченных к дошкольному подготовительному процессу в группах. «Проходящим в группах дошкольную подготовку детям домашние задания задаваться не будут», - сказала И.Абдуллаева.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНОЕ, ГРУППЫ


Похожие новости


Азербайджан дополнительно направит около 33 млн манатов в 2017г на систему дошкольного образования Парламент Азербайджана принял закон «О дошкольном образовании»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]