Более 25 тыс. детей пройдут дошкольную подготовку в Баку в специальных группах в 2017/2018 учебном году

Более 25 тыс. детей дошкольного возраста будут привлечены в 2017/2018 учебном году к подготовительным группам в Баку.

«Более 25 тыс. детей пройдут подготовительные курсы в 936 дошкольных группах, которые будут организованы в 266 общеобразовательных учреждениях при Управлении образования города Баку (УОГБ)», - заявила в понедельник завсектором УОГБ Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, в 770 группах подготовительный процесс будет осуществляться на азербайджанском, в 166 группах – на русском языке.

«Занятия в группах будут вестись в течение восьми месяцев – со 2 октября и по 31 августа», - сказала И.Абдуллаева.

В августе и сентябре 2017 года будет осуществляться регистрация детей в дошкольные подготовительные курсы.

По ее словам, дети в возрасте 5 лет будут обучаться в группах бесплатно.

«В 2017/2018 учебном году процент детей 5-летнего возраста составит 65% от общего числа обучающихся», - отметила И.Абдуллаева.

В 2018/2019 учебном году 5-летние дети составят 75%, в 2019/2020 учебном году – 90% от общего количества детей, привлеченных к дошкольному подготовительному процессу в группах. «Проходящим в группах дошкольную подготовку детям домашние задания задаваться не будут», - сказала И.Абдуллаева.

Р.Бабаев