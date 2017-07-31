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Социум 31.07.2017 13:38

Скончалась французская актриса Жанна Моро

Французская актриса, певица и кинорежиссер Жанна Моро скончалась в понедельник на 90-м году жизни, сообщают французские СМИ.

Газете "Фигаро" сообщил об этом ее агент.

Телеканал БФМ-ТВ в свою очередь сообщает, что актрису без признаков жизни обнаружила в ее парижской квартире домработница.

Наибольшее признание Ж.Моро получила в фильмах режиссёров "новой волны".

Среди наград Жанны Моро - приз Каннского кинофестиваля (1960, за фильм Питера Брука "Семь дней, семь ночей"), "Золотой лев" Венецианского фестиваля за вклад в развитие кино (1991) и аналогичная награда Европейской академии киноискусства (1997), почётная "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах (2003), "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля (2005) и приз Станиславского на XXVII ММКФ (2005). Дважды, в 1975 и 1995 гг., она возглавляла жюри Каннского фестиваля.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКТРИСА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]