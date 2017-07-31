Кинорежиссер Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии

Народный артист Азербайджана, известный режиссер Вагиф Мустафаев удостоен Национальной кинопремии Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

«В.Мустафаев удостоен награды за вклад в развитие азербайджанской кинематографии», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Союзе.

Национальная премия будет вручена киносценаристу в августе в киноцентре «Низами» на мероприятии, посвященном Дню национального кино.

Р.Бабаев