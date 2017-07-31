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Культура 31.07.2017 18:25

В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 75-летнего юбилея со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим президент поручил Министерству культуры и туризма подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАГОМАЕВ, ЮБИЛЕЙ, ТОРЖЕСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]