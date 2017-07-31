В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 75-летнего юбилея со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

В связи с этим президент поручил Министерству культуры и туризма подготовить план действий для проведения юбилейных торжеств.

Р.Бабаев