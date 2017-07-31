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Спорт 31.07.2017 18:58

Криштиану Роналду отвергает обвинения испанских властей в неуплате налогов

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму в 14,7 млн евро, заявил в понедельник, что не нарушал налоговое законодательство.

"Испанская государственная налоговая служба располагает подробными данными по моим доходам. Я никогда не скрывал свои доходы и не пытался уклоняться от уплаты налогов", - отмечается в коммюнике, распространенном игроком мадридского "Реала".

"Я всегда добровольно заполняю документы о налогах, потому что считаю, что все должны платить налог с того, что зарабатывают. Те, кто меня знают, в курсе, что я всегда прошу своих помощников выплачивать все деньги своевременно и четко, так как я не хочу проблем", - добавил К.Роналду.

Он отметил, что "теперь настало время дать возможность правосудию сделать свою работу. Я верю в торжество правосудия и надеюсь, что в моем случае оно примет справедливое решение".

В понедельник игрок дал показания судебному следователю в городе Посуэло-де-Аларкон.

Согласно версии слествия, К.Роналду с 2011 по 2014 год при помощи базирующихся за пределами Испании компаний скрыл от налоговой службы часть своих доходов от рекламных контрактов. Кроме того, предполагается, что португалец не сообщил о части доходов, связанных с коммерческим использованием своего имиджа рядом компаний.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, РОНАЛДУ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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