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Это интересно 01.08.2017 19:00

В Баку состоялось открытие Кубка моря-2017

Торжественная церемония открытия Международных соревнований "Кубок моря 2017" в рамках Армейских международных игр началась во вторник в Баку, сообщает корреспондент агентства Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.

В церемонии принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Кроме того, на мероприятии также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна.

В Кубке моря-2017 принимают участие команды ВМС Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана.

Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КУБОК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]