В Баку состоялось открытие Кубка моря-2017

Торжественная церемония открытия Международных соревнований "Кубок моря 2017" в рамках Армейских международных игр началась во вторник в Баку, сообщает корреспондент агентства Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.

В церемонии принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Кроме того, на мероприятии также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна.

В Кубке моря-2017 принимают участие команды ВМС Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана.

Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде