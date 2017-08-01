В Баку состоялось открытие Кубка моря-2017

Торжественная церемония открытия Международных соревнований "Кубок моря 2017" в рамках Армейских международных игр началась во вторник в Баку, сообщает корреспондент агентства Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.
В церемонии принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, глава Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков, замминистра обороны РФ Николай Панков.
Кроме того, на мероприятии также принимают участие высокопоставленные гости из Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна.
В Кубке моря-2017 принимают участие команды ВМС Азербайджана, РФ, Ирана и Казахстана.
Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.
Ф.Исазаде
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