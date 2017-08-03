Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила за семь месяцев выплату задержанных соцвыплат почти на 73,5 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в январе-июле 2017 года уплату работникам задержанных на рабочих местах социальных выплат на 73,473 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В том числе 92,2% пришлось на зарплату, а остальная сумма – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб.
Р.Бабаев
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