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Социум 03.08.2017 15:39

Госслужба инспекции труда Азербайджана обеспечила за семь месяцев выплату задержанных соцвыплат почти на 73,5 тыс. манатов

Государственная служба инспекции труда (ГСИТ) обеспечила в январе-июле 2017 года уплату работникам задержанных на рабочих местах социальных выплат на 73,473 тыс. манатов, сообщает отдел общественных связей Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В том числе 92,2% пришлось на зарплату, а остальная сумма – на социальные выплаты и компенсации за полученный ущерб.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТРУД, ВЫПЛАТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]