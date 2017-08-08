Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов

Ашхабад и Баку являются сторонниками превращения прикаспийского региона в арену международного партнерства, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«Взаимные шаги между Азербайджаном и Туркменистаном являются фактором положительного развития стратегической стабильности и региональных процессов. Обе страны – сторонники превращения прикаспийского региона в источник долгосрочной стабильности, арену международного партнерства в Евразии», - сказал Г.Бердымухамедов во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга во вторник в Баку.

Он также отметил, что Азербайджан и Туркменистан ведут совместную работу для обеспечения мира и стабильности в регионе.

«Азербайджан является нашим важным и надежным партнером. Мы активно работаем в зоне Центральной Азии, Каспийского бассейна для обеспечения мира, стабильности и безопасности, создания здесь плодотворных механизмов сотрудничества», - сказал туркменский президент.

Ф.Исазаде