Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов

Ашхабад и Баку являются сторонниками превращения прикаспийского региона в арену международного партнерства, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
«Взаимные шаги между Азербайджаном и Туркменистаном являются фактором положительного развития стратегической стабильности и региональных процессов. Обе страны – сторонники превращения прикаспийского региона в источник долгосрочной стабильности, арену международного партнерства в Евразии», - сказал Г.Бердымухамедов во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга во вторник в Баку.
Он также отметил, что Азербайджан и Туркменистан ведут совместную работу для обеспечения мира и стабильности в регионе.
«Азербайджан является нашим важным и надежным партнером. Мы активно работаем в зоне Центральной Азии, Каспийского бассейна для обеспечения мира, стабильности и безопасности, создания здесь плодотворных механизмов сотрудничества», - сказал туркменский президент.
Ф.Исазаде
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