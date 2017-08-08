Volkswagen предлагает автовладельцам в ФРГ сдать старые машины и получить до 10 тыс. евро скидки

Volkswagen AG предлагает в Германии программу trade-in для старых моделей автомобилей с дизельными двигателями, отвечающими экологическим стандартам с Евро-1 до Евро-4: автовладельцы могут получить скидку на покупку новой машины в размере до 10 тыс. евро.
Как говорится в сообщении компании, сдать в рамках программы можно дизельные машины любых производителей. Дополнительные льготы в размере от 1 тыс. до 2,38 тыс. евро ждут тех потребителей, которые захотят приобрести электрокар, гибридный автомобиль или автомобиль, работающий на газовом топливе.
Например, при возврате ситикара Up! скидка на покупку нового автомобиля Volkswagen составит 2 тыс. евро, а внедорожника Touareg - до 10 тыс. евро в зависимости от года выпуска.
Для автомобилей марки Audi скидки составят от 3 тыс. до 10 тыс. евро, Porsche - 5 тыс. евро для моделей Cayenne и Panamera.
"Благодаря экологической программе компания внесет ощутимый вклад в повышение качества воздуха в городах. В то же время Volkswagen поддерживает технологический переход к электромобилям", - отмечается в пресс-релизе.
Руководители Volkswagen в ходе пресс-конференции во вторник отказались уточнить потенциальную стоимость программы для концерна.
Спрос на автомобили с дизельными двигателями в Европе снижается после скандала с Volkswagen и другими компаниями, которые намеренно занижали показатели вредных выхлопов для таких машин. В некоторых городах Германии, включая Штутгарт - родину концерна Daimler AG (бренд Mercedes-Benz), обсуждается полный запрет на дизель.
Помимо одноименного бренда, германскому автоконцерну Volkswagen принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.
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