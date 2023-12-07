Volkswagen планирует сократить расходы на рабочую силу на 20% в ближайшие годы

Германский автопроизводитель Volkswagen будет вынужден сократить рабочие места в ближайшие годы, чтобы уменьшить издержки и увеличить рентабельность операций с учетом развития в направлении электрической мобильности.
Компания нацелена на 20%-е снижение расходов на рабочую силу, заявил в среду глава HR-направления VW Гуннар Килиан.
"В последующие несколько лет нам придется сократить рабочие места. Мы будем делать это социально ответственно, максимально возможно используя схемы раннего выхода на пенсию", - сообщил Килиан сотрудникам VW во внутреннем документе, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal.
Готовящиеся сокращения являются частью общего плана VW, в соответствии с которым компания планирует добиться экономии на расходах в размере 10 млрд евро к 2026 году.
"В будущем нам в VW придется работать с меньшим количеством людей во многих сегментах, - заявил в среду глава бренда VW Томас Шефер. - Мы хотим, чтобы Volkswagen вновь стал ведущим мировым брендом".
Ранее руководители компании предупреждали, что высокие издержки и низкая производительность сокращают конкурентоспособность VW.
Акции компании подорожали на 3,6% в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась почти на 16%.
О`Брайен сообщил, что обсудил с Байрамовым углубление отношений Вашингтона и Баку
Баку и Минск подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия
Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Си Цзиньпин призвал лидеров Евросоюза к совместной работе над обеспечением мировой стабильности
Израиль вдвое увеличит количество топлива, поступающего в сектор Газа
Израиль не ведет переговоры с ХАМАС, повлиять на освобождение заложников можно только силой
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Выгодные предложения от “Nar”для предпринимателей
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире