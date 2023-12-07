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Транспорт и связь 07.12.2023 02:17

Volkswagen планирует сократить расходы на рабочую силу на 20% в ближайшие годы

Германский автопроизводитель Volkswagen будет вынужден сократить рабочие места в ближайшие годы, чтобы уменьшить издержки и увеличить рентабельность операций с учетом развития в направлении электрической мобильности.

Компания нацелена на 20%-е снижение расходов на рабочую силу, заявил в среду глава HR-направления VW Гуннар Килиан.

"В последующие несколько лет нам придется сократить рабочие места. Мы будем делать это социально ответственно, максимально возможно используя схемы раннего выхода на пенсию", - сообщил Килиан сотрудникам VW во внутреннем документе, оказавшемся в распоряжении The Wall Street Journal.

Готовящиеся сокращения являются частью общего плана VW, в соответствии с которым компания планирует добиться экономии на расходах в размере 10 млрд евро к 2026 году.

"В будущем нам в VW придется работать с меньшим количеством людей во многих сегментах, - заявил в среду глава бренда VW Томас Шефер. - Мы хотим, чтобы Volkswagen вновь стал ведущим мировым брендом".

Ранее руководители компании предупреждали, что высокие издержки и низкая производительность сокращают конкурентоспособность VW.

Акции компании подорожали на 3,6% в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась почти на 16%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VW, СОКРАЩЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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