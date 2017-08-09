Элитная улица в Сан-Франциско продана за долги, жители потеряли контроль над тротуарами и парковкой

Два предприимчивых инвестора приобрели улицу с элитными домами в Сан-Франциско за $90,5 тыс., получив контроль над тротуарами, зелеными насаждениями, парковкой и другими объектами общего пользования, пишет San Francisco Chronicle.

Улица Президио-Террейс, входящая в число самых престижных в городе, была выставлена на торги в 2015 году из-за налоговой задолженности в размере $944. Долги копились несколько десятков лет - сумма налога для частных улиц в Сан-Франциско составляет всего $14 в год. Жители района, дома которых стоят миллионы долларов, утверждают, что извещения приходили на адрес прежнего бухгалтера ассоциации домовладельцев, который перестал работать еще в 1980-е годы.

Инвесторы Тина Лам и Майкл Ченг пока не представляют, как лучше распорядиться своим приобретением - больше двух лет они вообще не заявляли о переходе права собственности. Как вариант, они могут сделать 120 существующих парковочных мест платными для домовладельцев (парковка в этом районе стоит около $350 в месяц), сдать улицу в аренду, продать ее ассоциации домовладельцев Президио-Террейс или даже сторонним инвесторам.

Жители улицы намерены оспаривать сделку и уже обратились к властям Сан-Франциско с просьбой о ее отмене, поскольку ассоциация домовладельцев не была поставлена в известность ни о налогах, ни о торгах.

Пока власти встретили домовладельцев прохладно: в налоговом управлении им напомнили о необходимости платить налоги и проверять почтовые ящики. "99% владельцев недвижимости в Сан-Франциско знают, что им нужно делать и платят налоги вовремя", - заявил представитель ведомства местным СМИ.

На улице Президио-Террейс всего 35 домов, въезд на нее закрыт воротами с круглосуточной охраной. Долгое время для того, чтобы переселиться сюда, нужно было получить согласие остальных домовладельцев, до 1948 года купить или арендовать жилье на этой улице могли только белые люди. Недавно один из домов на Президио-Террейс выставлялся на продажу за $6,5 млн, а другой - за $14,5 млн.