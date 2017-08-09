Volkswagen стал официальным спонсором УЕФА в 2018-2022 гг

Германский автомобильный концерн Volkswagen AG стал официальным спонсором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на всех соревнованиях на уровне национальных сборных команд, говорится в пресс-релизе УЕФА.

Контракт подписан на период с 2018 по 2022 года и распространяется, в частности, на Чемпионат Европы по футболу 2020 года, который впервые в истории пройдет сразу в 13 странах.

Другими соревнованиями станут европейские отборочные турниры к Евро-2020 и Чемпионату мира 2022 года, финалы Лиги наций УЕФА (новый турнир, стартующий в 2019 году), Чемпионат Европы для сборных игроков младше 21 года, а также европейские первенства среди женских и футзальных команд.

"Мы гордимся тем, что к нам присоединился великий европейский бренд, известный своей неподдельной страстью к футболу", - заявил маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.