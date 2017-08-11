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Это интересно 11.08.2017 12:34

Турция выразила заинтересованность в участии в конкурсе "Кубок Моря" в акватории Каспия

Турция хочет стать участником следующих соревнований "Кубка моря" в акватории Каспия, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.

"В конкурсе "Кубок моря-2017" представители Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна принимали участие в качестве наблюдателей. Однако турецкая делегация по итогам конкурса выразила свою заинтересованность в присоединении к следующим соревнованиям "Кубка моря" в качестве участников", - отметил Ш.Мамедов, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Азербайджан".

При этом он добавил, что участие той или иной команды в этом конкурсе будет определяться по дипломатическим каналам.

Капитан первого ранга ВМФ России Сергей Екимов в свою очередь сообщил, что заседание оргкомитета "Кубка моря" состоится в последующие месяцы и 10 декабря 2017 года будет принято окончательное решение по участию команд и месту проведения следующих соревнований в акватории Каспия.

По словам арбитров, в ходе нынешних соревнований травм и случаев выхода из строя техники зафиксировано не было.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, КУБОК, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]