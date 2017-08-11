Турция хочет стать участником следующих соревнований "Кубка моря" в акватории Каспия, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.

"В конкурсе "Кубок моря-2017" представители Турции, Саудовской Аравии и Бахрейна принимали участие в качестве наблюдателей. Однако турецкая делегация по итогам конкурса выразила свою заинтересованность в присоединении к следующим соревнованиям "Кубка моря" в качестве участников", - отметил Ш.Мамедов, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Азербайджан".

При этом он добавил, что участие той или иной команды в этом конкурсе будет определяться по дипломатическим каналам.

Капитан первого ранга ВМФ России Сергей Екимов в свою очередь сообщил, что заседание оргкомитета "Кубка моря" состоится в последующие месяцы и 10 декабря 2017 года будет принято окончательное решение по участию команд и месту проведения следующих соревнований в акватории Каспия.

По словам арбитров, в ходе нынешних соревнований травм и случаев выхода из строя техники зафиксировано не было.

Ф.Исазаде