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Это интересно 11.08.2017 13:28

МО Азербайджана предоставит еще один катер победителям конкурса «Кубок моря – 2017»

Министерство обороны Азербайджана предоставит еще один катер победителям конкурса «Кубок моря – 2017», заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.

«В начале конкурса никто не предполагал, что у нас будет два победителя. Поэтому, подарок будет организован обеим командам. Азербайджанская команда, как и российская, получит быстроходный катер»,- отметил Ш.Мамедов, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, команды, занявшие второе и третье место конкурса, получат скутер и полный комплект водолазного снаряжения соответственно.

«Подарки победителям соревнований определены и представлены министерством обороны Азербайджана»,- отметил Ш.Мамедов.

Как сообщалось ранее, по итогам соревнования первое место конкурса "Кубок моря 2017" заняли моряки из Азербайджана и России, второе - Ирана, третье - Казахстана.

Конкурс "Кубок моря 2017" проходил в азербайджанском секторе Каспийского моря с 1 по 11 августа. В конкурсе принял участие личный состав военно-морских ведомств Азербайджана, России, Казахстана и Ирана. Представители Турции, Саудовской Аравии, Бахрейна участвовали в качестве наблюдателей.

В целом в Армейских играх 2017 , неформально называемых "Военной Олимпиадой", приняли участие в более 3,5 человек из 30 стран в 22 военных полигонах России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МО, ВМС, ПОДАРОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]