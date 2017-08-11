Марокко претендует на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года

Ассоциация футбола Марокко намерена побороться за право принять в 2026 году чемпионат мира, сообщила в пятницу ее пресс-служба.

"Королевская марокканская ассоциация футбола официально представила заявку на проведение Кубка мира 2026 года", - говорится в сообщении.

В 2018 году мировое первенство пройдет в России, в 2022 году - в Катаре.