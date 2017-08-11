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Культура 11.08.2017 21:31

HBO предложил похитившим сценарии "Игры престолов" хакерам $250 тыс. в биткойнах

Американский кабельный телеканал HBO предложил хакерам, похитившим его данные, выплатить $250 тыс. в биткойнах в качестве премии за обнаруженные ошибки в ПО, чтобы получить недельную отсрочку для выполнения выдвинутых ими требований, сообщает MarketWatch.

Об этом стало известно из электронного сообщения, отправленного одним из сотрудников IT-службы телеканала хакерам.

Ранее на этой неделе стало известно, что хакеры, похитившие у HBO 1,5 терабайта данных, в том числе сценарии нескольких эпизодов популярного сериала "Игра престолов", потребовали от руководства телеканала выплатить им $6 млн в биткойнах, чтобы предотвратить распространение украденной информации.

Хакеры дали HBO три дня на выполнение требований.

Источник, знакомый с ходом расследования хакерской атаки, сообщил MarketWatch, что электронное письмо сотрудника IT-службы HBO является тактическим шагом, и компания вовсе не пыталась взаимодействовать с хакерами. Телеканалу нужно дополнительное время, чтобы оценить масштаб хищения информации, отметил источник.

В электронном сообщении говорится, что HBO не располагает необходимой инфраструктурой для того, чтобы сделать крупный платеж в криптовалюте биткойн.

"Чтобы показать честность наших намерений, мы готовы взять обязательство выплатить $250 тыс. в качестве премии за обнаруженные ошибки в ПО, как только сможем создать необходимый аккаунт и приобрести биткойны", - написал сотрудник IT-службы HBO.

Важно то, что в сообщении избегается слово "выкуп". Вместо этого сотрудник компании делает акцент на то, что это будет "премия за обнаруженные ошибки в ПО".

Ранее хакеры сообщали, что зарабатывают $12-15 млн в год за счет кражи интеллектуальной собственности и получения выкупов.

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Тэги: США, ТЕЛЕКАНАЛ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]