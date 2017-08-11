Американский кабельный телеканал HBO предложил хакерам, похитившим его данные, выплатить $250 тыс. в биткойнах в качестве премии за обнаруженные ошибки в ПО, чтобы получить недельную отсрочку для выполнения выдвинутых ими требований, сообщает MarketWatch.

Об этом стало известно из электронного сообщения, отправленного одним из сотрудников IT-службы телеканала хакерам.

Ранее на этой неделе стало известно, что хакеры, похитившие у HBO 1,5 терабайта данных, в том числе сценарии нескольких эпизодов популярного сериала "Игра престолов", потребовали от руководства телеканала выплатить им $6 млн в биткойнах, чтобы предотвратить распространение украденной информации.

Хакеры дали HBO три дня на выполнение требований.

Источник, знакомый с ходом расследования хакерской атаки, сообщил MarketWatch, что электронное письмо сотрудника IT-службы HBO является тактическим шагом, и компания вовсе не пыталась взаимодействовать с хакерами. Телеканалу нужно дополнительное время, чтобы оценить масштаб хищения информации, отметил источник.

В электронном сообщении говорится, что HBO не располагает необходимой инфраструктурой для того, чтобы сделать крупный платеж в криптовалюте биткойн.

"Чтобы показать честность наших намерений, мы готовы взять обязательство выплатить $250 тыс. в качестве премии за обнаруженные ошибки в ПО, как только сможем создать необходимый аккаунт и приобрести биткойны", - написал сотрудник IT-службы HBO.

Важно то, что в сообщении избегается слово "выкуп". Вместо этого сотрудник компании делает акцент на то, что это будет "премия за обнаруженные ошибки в ПО".

Ранее хакеры сообщали, что зарабатывают $12-15 млн в год за счет кражи интеллектуальной собственности и получения выкупов.