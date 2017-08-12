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Внешняя политика 12.08.2017 11:24

Первый вице-премьер Азербайджана обсудил с белорусским послом двустороннее сотрудничество

Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов обсудил с послом Беларуси в Баку Геннадием Ахрамовичем широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба белорусского посольства.

«В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов и направлений белорусско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и иных областях, планы развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]