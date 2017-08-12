Первый вице-премьер Азербайджана обсудил с белорусским послом двустороннее сотрудничество

Первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов обсудил с послом Беларуси в Баку Геннадием Ахрамовичем широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба белорусского посольства.

«В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов и направлений белорусско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и иных областях, планы развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев