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Внешняя политика 14.08.2017 13:40

Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества

Замминистра иностранных дел Азербайджана Надир Гусейнов и госсекретарь МИД Чехии Петр Гайдушек обсудили в понедельник в Баку вопросы азербайджано-чешского сотрудничества.

«Собеседники рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, выразили удовлетворение их текущим уровнем», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно сообщению МИД, в ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по ряду пунктов законодательства Азербайджана и Чехии, в частности, по закону о дипломатической службе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]