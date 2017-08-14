Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества

Замминистра иностранных дел Азербайджана Надир Гусейнов и госсекретарь МИД Чехии Петр Гайдушек обсудили в понедельник в Баку вопросы азербайджано-чешского сотрудничества.

«Собеседники рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, выразили удовлетворение их текущим уровнем», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно сообщению МИД, в ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по ряду пунктов законодательства Азербайджана и Чехии, в частности, по закону о дипломатической службе.

Ф.Исазаде