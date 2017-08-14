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Социум 14.08.2017 14:20

За полгода число охваченных адресной соцпомощью в Азербайджане сократилось более чем на 10%

Государственная адресная социальная помощь в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года была оказана 120,3 тыс. малоимущим семьям, говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты республики.

«За январь-июнь, по сравнению с началом текущего года, число охваченных государственной адресной соцпомощью в Азербайджане, сократилось на 10,7%», - отмечается в информации.

Всего государственной адресной социальной помощью в стране охвачено 498,4 тыс. человек.

По данным Минтруда, средний размер ежемесячной адресной помощи на каждого человека в I-ом полугодии 2017 года составил 35,8 манат.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СОЦПОМОЩЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]