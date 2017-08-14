За полгода число охваченных адресной соцпомощью в Азербайджане сократилось более чем на 10%

Государственная адресная социальная помощь в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года была оказана 120,3 тыс. малоимущим семьям, говорится в сообщении Минтруда и социальной защиты республики.

«За январь-июнь, по сравнению с началом текущего года, число охваченных государственной адресной соцпомощью в Азербайджане, сократилось на 10,7%», - отмечается в информации.

Всего государственной адресной социальной помощью в стране охвачено 498,4 тыс. человек.

По данным Минтруда, средний размер ежемесячной адресной помощи на каждого человека в I-ом полугодии 2017 года составил 35,8 манат.

Р.Бабаев