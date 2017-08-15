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Спорт 15.08.2017 20:58

Призовой фонд US Open составит рекордные $50,4 млн

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн. Это рекордная цифра в истории турниров "Большого шлема".

Как говорится в сообщении пресс-службы турнира, победители соревнований в одиночном разряде получат по $3,7 млн, финалисты - по $1,825 млн. Участники первого круга - по $50 тыс.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТЕННИС, ТУРНИР, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]