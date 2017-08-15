Призовой фонд US Open составит рекордные $50,4 млн

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису в 2017 году составит $50,4 млн. Это рекордная цифра в истории турниров "Большого шлема".

Как говорится в сообщении пресс-службы турнира, победители соревнований в одиночном разряде получат по $3,7 млн, финалисты - по $1,825 млн. Участники первого круга - по $50 тыс.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.